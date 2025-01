Bergamonews.it - Pro Vita nel Consiglio delle Donne, Non Una Di Meno: “Nessuna valida ragione”

Leggi su Bergamonews.it

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Non Una Diin merito al dibattito sull’ingresso dell’associazione Pronela Bergamo. Martedì prossimo, a Palazzo Frizzoni, è in programma l’ultimo atto per l’ingresso dell’associazione Proe Famiglia neldel Comune di Bergamo. Nelle settimane trascorse dall’annuncio abbiamo sentito molte scusanti a un fatto evidentemente paradossale..Abbiamo sentito dire che il regolamento del“obbliga” ad accettare la richiesta di accesso dei Prose sottoscrivono la Carta dei Principi e dei Valori. Come dire che se il lupo promette di non mangiare i vitellini gli si aprono le porte della stalla. Se fosse così sarebbe un regolamento che nulla regola, ma in realtà prevede una valutazione * dell’attività del gruppo richiedente ** da parte della presidente delComunale.