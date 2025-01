Agi.it - Nuovi attacchi hacker contro l'Italia, colpite banche e porti

Leggi su Agi.it

AGI -oggi, da parte della filorussa Noname057, ma su altri obiettivini. Nel mirino stavolta sono finitiin particolare Intesa, Monte Paschi ma anche la Consob. Glisono sempre di tipo Ddos. La novità è che oggi, oltre ai russi si sono inseriti anche i filopalestinesi riuniti nel gruppo sotto il nome di Alixec che hanno preso di mira Olidata, Skillbill e Zucchetti. L'agenzia nazionale per la Cybersicurezza è al lavoro per limitare i disagi, in accordo con i soggetti colpiti.