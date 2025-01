Zonawrestling.net - MLW: Matt Riddle è il nuovo campione!

Nella giornata di ieri si è svolto la MLW ha tenuto il proprio evento Kings Of Collosseum. Main event della serata il match trae Satoshi Kojima con in palio l’MLW World Heavyweight Title detenuto da quest’ultimo. Il giapponese, al suo secondo regno titolato, è ad oggi l’unico wrestler ad aver conquistato il titolo massimo della federazione per due volte. Ecco come è andata.MLWha trionfato nel main event di Kings Of Colosseum sconfiggendo Satoshi Kojima e laureandosi così MLW World Heavyweight Champion. L’ex WWE ha portato a casa la vittoria all’esito di un match combattuto. Nel post incontroha festeggiato con “Filthy” Tom Lawlor.Ex-WWE StarBecomes MLW World Champion at Kings of Colosseum in Dallaspic.twitter.