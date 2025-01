Oasport.it - LIVE Gigante-Humbert 6-7 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: il francese serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Regalo di, che manda in rete il rovescio in avanzamento.15-15 Stavolta ilgioca una gran volèe di rovescio.0-15 Doppio fallo del transalpino.4-5 Controbreak. Nastro beffardo favorevole al, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente pernel set.30-40 Palla del controbreak. Atteggiamento troppo difensivo del laziale, che cede dopo il secondo smash dell’avversario.30-30 Di pochissimo largo il rovescio incrociato del transalpino.15-30 Scappa via il lob di rovescio di, che si era affidato ad una non semplice smorzata.15-15 Risposta vincente di dritto del.15-0 Di un soffio in corridoio il rovescio di.3-5 Game. In rete il rovescio di, cheora per il set.