Infortunio Bremer, colpo di scena in diretta: cos'è successo

Gleisonè ancora alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato: c’è undiche ha lasciato tutti senza paroleIl centrale brasiliano era uno degli inamovibili per Thiago Motta e senza di lui la squadra non ha più la stessa sicurezza. Durante il percorso di recuperoha condiviso inun particolare che in pochi immaginavano. A lavorare al JMedical non era da solo.diin(TvPlay – ANSA) La Juventus non ha più la stessa marcia da quantosi è infortunato. Nei primissimi minuti di Lipsia-Juventus del 2 ottobre, il piede sinistro del brasiliano è rimasto piantato sul terreno causando una innaturale torsione del ginocchio. Rottura del legamento crociato e operazione pochi giorni dopo, con la diagnosi classica dei 6 mesi di recupero.