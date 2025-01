Gli Spurs non sono abbastanza bravi per Keane – come dice Wright Solanke avrebbe dovuto iniziare in FA Cup

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-12 16:20:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il quattro volte vincitore della FA Cup Royha ritenuto che il Tottenham abbia mostrato una “mancanza di qualità” mentre la squadra della Premier League ha lottato per abbattere il Tamworth fuori campionato nella prima metà del terzo turno della competizione.I padroni di casa part-time della National League hanno immediatamente posto problemi agliattraverso Beck-Ray Enoru, il cui tiro angolato è stato deviato sopra la traversa dal debuttante della FA Cup Antonin Kinskyparte di un impressionante primo periodo per l’attaccante del Tamworth.James Maddison ha tirato un tiro sopra la porta per gli ospiti e ha messo alla prova il portiere Jas Singh, ma Tamworth non è stato molto turbato da nessun altro giocatore dell’opposizione poiché smentiva un divario di 96 posti tra le squadre.