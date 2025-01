Iltempo.it - Eleonora Giorgi e la notizia che nessuno voleva sentire: "Sono a un bivio"

anche domenica 12 gennaio è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove fornisce gli ultimi aggiornamenti della malattia. Le feste di Natalepassate abbastanza serenamente: "riuscita a stare meglio di salute in generale, a stroncare la nausea, e mangiandopiù forte", ha detto l'attrice, Ma le buone notizie sisubito esaurite. Il tumore al pancreas avanza: "Voglio avere speranza, ma purtroppo la Tac ha raccontato che la malattia è molto progredita", ha detto. L'attrice, 71 anni, sta valutando insieme ai medici come procedere con le cure: "davanti a un. Sto valutando se intraprendere le cure palliative perché la medicina ti offre percorsi arginanti che però sarebbero intrusivi. L'anno appena trascorso è stato spaventoso, ma allo stesso tempo il più bello della mia vita per il legame che si è creato con i miei figli e i miei affetti.