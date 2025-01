Ilgiorno.it - Coppie gay, le vittime degli agguati in strada chiedono più tutele: “Subito la legge anti aggressioni”

Milano – “Non si può più aspettare: serve un pacchetto sicurezza a tutela della comunità Lgbtqia+. In tutta Italia, in tre settimane ci sono state cinqueomofobe: non è accettabile”. A dirlo è Ivano Cipollaro, 45 anni, colpito perla sera dello scorso 22 dicembre nel quartiere Barona mentre tornava a casa tenendosi per mano con il compagno. Ora, insieme al fidanzato Alfredo, e con anche Stephano e Matteo, picchiati a Roma la notte di Capodanno, ha deciso di far sentire ancora di più la sua voce. Di reagire rilanciando l’appello di “Io non sto col branco“, campagna promossa da “Meglio a Colori“ alla quale aderiscono più associazioni. Un grido di resistenza e per chiedereun pacchetto di “Emergenza Arcobaleno“. “Il pacchetto prevede – spiegano i promotori – di estendere laMancino (che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi, ndr) a orientamento sessuale e identità di genere, di finanziare programmi di educazione sessuale ma anche di ritirare ricorsi e circolari del Governo contro le famiglie arcobaleno, di garre l’accesso ai farmaci salvavita per le persone trans e di vietare tutte le pratiche di conversione”.