Ilrestodelcarlino.it - Cervia, un blitz per sognare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo le fatiche del turno infrasettimanale, la Promozione torna in campo oggi, alle 14.30, per la terza volta in 8 giorni, con le gare della terza giornata di ritorno. Civitella-United. Le ambizioni dei cervesi, sesti con 32 punti a -4 dalla zona playoff, si misurano sul campo di un Civitella che, 10° a quota 25, a +5 sulla zona playout, è reduce da 3 pareggi consecutivi. I gialloblù devono digerire l’ennesimo boccone amaro del pareggio interno di mercoledì nello scontro diretto col Bakia Cesenatico (da 3-1 a 3-3 all’87’), ma possono contare sulla ‘vena’ del bomber Pasolini che, con la tripletta infrasettimanale, è salito a quota 12 nella classifica dei cannonieri, al 2° posto dietro a Fedeli della Savignanese (13). Nel match di andata la formazione di mister Montanari si impose 2-1, sfruttando l’uno-due di Mazzarini e Pasolini, fra il 31’ e il 36’ del 1° tempo.