Donnaup.it - Barattolo magico: Metti dei tappi di sughero nell’alcool e risparmierai tantissimo tempo e denaro!

Leggi su Donnaup.it

deidi!Quanti di noi si dannano l’anima per accedere il barbecue, il falò al campeggio e il camino in inverno? Mattinate intere sprecate a far partire un fuoco decente che si trasformi in brace così da poterci finalmente godere, insieme ad amici e parenti, una grigliata come Dio comanda!Eppure c’è un metodo talmente semplice a cui non avevamo mai pensato!Cercando sul web mi sono imbattuta in questo “”, se vogliamo chiamarlo così, che ci risolverà questo fastidioso problema con cui ognuno di noi ha dovuto fare i conti.Il sito in questione è gestito da un signore, che insieme ai suoi figli, ama il campeggio. Si sa che la cosa principale durate queste uscite in montagna è poter contare sul calore del fuoco.