Amoruso sul Napoli: "Scudetto? Conte porta ciò che inizia fino in fondo"

: ”Antoniociò chein. Hato bene e anche se dovesse partire Kvara ilne uscirebbe rinforzato”Nicola, doppio ex die Juventus, ha parlato a Tuttomercatoweb,ndo dal derby di Torino giocato ieri: “Nel primo tempo a parte il gol si è visto poco o nulla da entrambe le parti. Nel secondo tempo c’è stato un po’ di movimento in piu”.Pareggio giusto?“Nel complesso si. Credo che alla fine le cose più belle siano state i due gol. Due reti di alta fattura”.Dalla Juve ci si aspetta di più.“Tutti si aspettavano qualcosa di più. Non perde da tanto. Ma alla Juve bisogna vincere e puntare in alto. Ci sono tanti infortuni che condizionano un po’ tutto. Di certo l’assenza di Bremer si fa sentire. Ma tutti ci aspettiamo di più da questa Juventus”.