Calciomercato.it - Allegri o Fonseca per la panchina: maxi intrigo bianconero

Leggi su Calciomercato.it

Dalla Turchia rimbalzano nuove indiscrezioni in merito al futuro del tecnico livornese, al centro di un vero e propriodi mercatoLa scelta della Juventus di esoneraree di puntare con forza su Thiago Motta era stato salutato con giubilo da una parte consistente della tifoseria bianconera. Dopo un girone d’andata vissuto in sordina – sia pur con le molte attenuanti dei vari infortuni – e l’eliminazione a sorpresa in Supercoppa, qualcosa nel tifo juventino sembra essere cambiato. Nel frattempo,continua a calamitare l’attenzione di quanti, in tempi e in modi diversi, hanno cominciato a sondare il terreno per il tecnico livornese, valutando il da farsi.per la(LaPresse) – Calciomercato.itDopo essere stato accostato ad alcuni club di Premier League, per l’ex allenatore della ‘Vecchia Signora’ potrebbe clamorosamente farsi strada una traccia destinazione Turchia.