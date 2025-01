Lanazione.it - "Tutti e tre in lacrime. Non sono criminali"

Poca voglia di parlare e bocche quasi cucite. Se non per uno spiraglio dal quale escono parole, non di rabbia, ma di incredulità. "Non crediamo siano stati loro. Non posessere arrivati a questo: siamo sicuri che riusciranno a chiarire come è andata". Tra via dei Confini e via de’ Tintori, lo strappo di Campi dove già ieri i carabinieri avevano notificato l’avviso di garanzia ai tre indagati, prelevando i loro campioni di Dna e perquisendoli, cercando l’arma del delitto, il morale è nero. Gli amici dei tre giovani li descrivono come incapaci di fare quello di cuiaccusati. La loro notte è stata di insonnia pura. "Hanno pianto quasi ininterrottamente – dice chi qui li conosce bene – ein una sorta di stato di choc. Tra loro c’è Francesco Pratesi, appena 18 anni. "Il ragazzo – dice il suo legale Francesco Ceccherini che lo difende con il collega Francesco Tesi, a nome dei genitori – si è presentato spontaneamente ai carabinieri sabato scorso, trovando un momento di lucidità nella difficoltà in cui si trovava.