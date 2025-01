Lanazione.it - Treni, un’ora di ritardi per Firenze. Pendolari: l’anno riparte in salita

Più didi ritardo ieri mattina per l’intercity deiaretini diretti a. Rientro dalle vacanze amaro con l’ennesimo viaggio odissea di chi ogni giorno per motivi di studio o lavoro si reca nel capoluogo. "Gentile cliente ti informiamo che, a causa della circolazione rallentata sulla linea, l’Intercity 580 da te prenotato ha subìto una deviazione di percorso che ha comportato un maggior tempo di viaggio complessivo di circa 60 minuti rispetto al programmato". "E’ questo il messaggio che, come molti altri, ho ricevuto datalia - spiega il referente deiaretini Dimitri Abbado – il treno delle 7,32 è arrivato a Campo di Marte con 64 minuti di ritardo, che sono diventati di più a Santa Maria Novella. Siamo alle solite,è ripartito a suon di nuovi inchini all’alta velocità".