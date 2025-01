Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Oggi al ‘Bertoni’. Juniores in campo con il San Donato

Dopo la pausa per le festività natalizie riprenderanno, in questo fine settimana, gli impegni delbianconero. A scendere insaranno gliche questo pomeriggio, tra le mura amiche del Bertoni, ospiteranno il SanTavarnelle, per la sfida valida la 14ma giornata di campionato. Gli Allievi riprenderanno invece il proprio cammino nel prossimo week-end: ad attenderli la sfida casalinga con il Chiusi (decima giornata). Anche per i Giovanissimi il debutto nel nuovo anno sarà domenica 19, in casa del Torrita (14ma giornata). La classifica degli: Roma City 33; Ostiamare 28; Trastevere 26; Siena e Trestina 19; Fulgens Foligno e Sangiovannese 18; Pbonsi e Terranuova Traiana 17; Flaminia Civita Castellana 15; Montevarchi 14; SanTavarnelle 11; Orvietana 10; Real Monterotondo 5.