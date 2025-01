Lanazione.it - Rubano la cassaforte con le armi, fucile abbandonato davanti a scuola

Città di Castello (Perugia), 11 gennaio 2025 – Allarme furti nella zona di San Pio a Città di Castello dove alcune abitazioni sono state prese di mira dai ladri. E ieri nel giardino delladel popoloso quartiere è stata ritrovata unaabbandonata e parzialmente divelta con accanto tra l’erba, una carabina. Un ritrovamento piuttosto inquietante avvenuto per caso da parte del personale dellache ha notato proprio vicino alla recinzione (in una zona più nascosta rispetto all’area centrale del plesso) questanera in metallo che era stata solo parzialmente aperta e lì vicino l’arma, una carabina, spesso usata per attività venatoria. Non sono chiare le motivazioni che hanno indotto i ladri ad abbandonare lae l’arma proprio in questo punto in un’area così delicata e frequentata dai bambini.