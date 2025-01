Bergamonews.it - Rischio autolesionismo, l’assassino di via Tiraboschi trasferito dal carcere in ospedale

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. È statodalall’Papa Giovanni XXIII, nel reparto blindato di Psichiatria Djiram Sadate, il 28enne richiedente asilo del Togo accusato di avere ucciso a coltellate con l’aggravante della premeditazione Mamadi Tunkara, 36enne vigilante gambiano lo scorso 3 gennaio in viaa Bergamo.Ilè quello di. I parenti sono lontanti, la compagna lo ha lasciato il 30 dicembre ed è proprio per motivi di gelosia che avrebbe accoltellato a morte Tunkara: secondo l’omicida aveva una relazione con la sua ex (relazione smentita dalla diretta interessata).Venerdì sera, 10 gennaio, una fiaccolata con decine di persone ha ricordato in centro città la vittima, adetto alla sicurezza del supermercato Carrefour in via