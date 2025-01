Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione, il governo conferma. Castelli commissario

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proroga dell’incarico fino al 31 dicembre per ilstraordinario Guido(nella foto), deliberata nel Consiglio dei ministri di giovedì. "Grazie al pieno sostegno dele di tutte le istituzioni, l’opera di rinascita dei territori dell’Appennino che mi è stata affidata due anni fa sta vedendo una evoluzione positiva che necessita di ulteriore impulso e continuità – ha detto, ringraziando la premier Giorgia Meloni per la fiducia –. Grazie allo sforzo profuso fino a ora, il 2025 potrà e dovrà essere l’anno dei cantieri pubblici e dei borghi più devastati, nel corso del quale i lavori nel cratere si moltiplicheranno. Sono oltre 20 mila i cantieri diprivata autorizzati, di cui oltre 11 mila già completati. Anche lapubblica, per la quale quest’anno stimiamo oltre mille interventi, è stata finalmente sbloccata".