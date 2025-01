Ilveggente.it - Pronostico Milan-Cagliari: accadrà per la quinta volta consecutiva

è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.La vittoria, inaspettata, della Supercoppa Italiana a Riad potrebbe rappresentare una sorta di spartiacque nella stagione del, finora ampiamente al di sotto delle aspettative. In Arabia Saudita invece i rossoneri hanno vissuto dei giorni memorabili, in cui sono stati capaci di sbarazzarsi, prima in semifinale e poi in finale, delle due storiche rivali, Juventus e Inter, entrambe battute in rimonta (1-2 e 2-3). Un vero e proprio balsamo per un ambiente depresso e, fino a pochi giorni fa, sull’orlo di una crisi di nervi., Serie A: tv, streaming, probabili formazioni,(Ansa) – Ilveggente.itGran parte del merito di tale impresa è da attribuire ovviamente al nuovo tecnico, Sergio Conceiçao, riuscito in pochissimo tempo a ricompattare lo spogliatoio ed a trasferire i suoi concetti ad una squadra che con Fonseca non aveva mai realmente ingranato, finendo per commettere sempre gli stessi errori.