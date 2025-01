Oasport.it - Pagelle slalom Adelboden: Noel al top, Pinheiro Braathen a un passo dal sogno, Vinatzer delude ancora

2025Clement10: dopo lo spavento e l’infortunio di Val d’Isère era arrivato un sesto posto sulla Gran Risa e un’uscita a Madonna di Campiglio. Oggi è abbastanza guardingo nella prima manche, ma poi lascia andare tutti i suoi cavalli nella seconda discesa in condizioni difficilissime. Commette un piccolo errore sul muro, ma con la sua grinta e prendendosi enormi rischi riesce a stare davanti aper quei due centesimi che bastano a vincere la terza gara stagionale.Lucas9.5: arriva a unda una vittoria che si sarebbe meritato. Il Brasile deveattendere per la prima volta in Coppa del Mondo, ma questo traguardo sembra potersi avvicinare sempre di più. Il ragazzo che portava la bandiera della Norvegia riesce a fare una fantastica prima manche con il pettorale 19 e nella seconda attacca