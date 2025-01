Lortica.it - L’io e lo specchio

Avete mai provato a parlarci, a discutere con lui di determinati argomenti?Eppure, è un interlocutore capace di sopportare chiunque, finché non si stanca di chi gli sta davanti.C’è chi ripete un esame, un discorso da fare a un’altra persona, o perfino un’arringa. C’è chi ama guardarsi, anche solo per vedere se appare meglio di quello che è, o semplicemente per controllare se sta bene.A volte capita anche a me di osservarmi, soprattutto quando, con la lametta, mi rado il viso, il capo e il collo, dopo essermi ben insaponato. Ma lui, lo, sta zitto. E se io mi avvicino, lui fa lo stesso, come se non mi vedesse o non mi riconoscesse. Eppure sono sempre io, lo stesso, da quasi 80 anni.Conosco qualcuno, dal carattere particolare, che la mattina si arrabbia persino con lo. Si incazza, quasi fosse un rituale per abituarsi alla giornata.