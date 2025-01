Lazio – Como 1-1 i gol di Dia e Cutrone

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Pareggio traallo Stadio Olimpico 1-1. Nell'anticipo valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A a segnare per i biancocelesti è stato Boulaye Dia al 34esimo minuto del primo tempo. Nel secondo tempo, con unaridotta in dieci, è arrivato il gol del pareggio di Patrick