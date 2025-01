Thesocialpost.it - Incidente a Roma, donna di 69 anni muore investita da un 30enne alla guida di una Panda

Un nuovo dramma si è consumato sulle strade di. Dopo l’in via Salaria che ha tolto la vita a un 34enne, un’altra vittima è stata registrata nel IV municipio. Unadi 69è mortada un’auto nella zona di Verderocca, lungo via Andriulli, strada che collega via Fiorentini a via della Serenissima. L’impatto è avvenuto intorno alle 22:15, mentre lastava attraversando la strada, colpita da una Fiatta da un.L’impatto e i soccorsiL’impatto è stato violento, con lasbalzata a diversi metri di distanza. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Gli agenti del VII Gruppo Tuscolano si sono occupati dei rilievi e hanno predisposto gli esami di routine sul conducente per verificare l’eventuale presenza di alcol o droghe, effettuati al policlinico Tor Vergata.