Ex Ilva bando chiuso | tanti big in lizza per l’acciaieria

Leggi su Ildenaro.it

E’ scaduto a mezzanotte del 10 gennaio il termine per la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisizione del gruppo exe deldi Taranto. In attesa dell’ufficialità dell’apertura delle buste, da quanto si apprende, dovrebbero essere tre, e tutte straniere, le offerte presentate per l’intero asset industriale: dal gruppo azero Baku Steel, dagli indiani di Vulcan Green Steel del gruppo Jindal Steel International e dal fondo americano Bedrock Industries. Ci sarebbero poi altre offerte, dovrebbero essere sette, arrivate invece solo per alcuni asset; tra queste anche il gruppo Marcegaglia, da solo e in cordata con altri siderurgici, per i tubifici (a Racconigi, Salerno e Socova a Sénas in Francia).L'articolo Exbig inperproviene da Ildenaro.