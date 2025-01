Ilgiorno.it - Escursioni inglese scomparso sull’Adamello: riprese le ricerche di Aziz Ziriat

Porta Rendena (Brescia), 11 gennaio 2025 – In mattinata sono, in quota, ledi, l’alpinistal’uno gennaio del 2025 mentre stava facendo una escursione con Samuel Harris. Entrambi gli sportivi, di nazionalità, hanno smesso di dare notizie a Capodanno, ma la loro scomparsa è stata denunciata il sei sera, quando non sono rientrati a casa. I famigliari credevano fossero in zona non raggiungibili. Il corpo di Harris è stato trovato nei giorni scorsi, mentreè ancora disperso. Lesonoalle prime luci di questa mattina, coinvolgendo un’ottantina di operatori tra Soccorso Alpino e Speleologico, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Attualmente circa 40 soccorritori sono stati elitrasportati in quota, nella stessa area perlustrata nella giornata di ieri, dove mercoledì è stato trovato il corpo senza vita di Samuel Harris, per scavare e sondare ulteriormente nella neve.