Lanazione.it - Divorzio in casa Cobas: nasce il sindacato sociale di base

Leggi su Lanazione.it

in: per incomprensioni interne alcuni sindacalisti sono fuoriusciti e dato vita a un nuovo organismo, ildi(Ssb). "Come sedi provincialidi Massa Carrara e Spezia abbiamo deciso, insieme a sedi di altre province italiane, dopo lunga e sofferta valutazione – scrivono dal neonato organismo –, di dare vita ad una nuova struttura organizzativa. Decisiva per la nostra scelta è stata la totale impermeabilità dimostrata dall’attuale dirigenzadi apertura ad un serio confronto democratico. È evidente che l’attuale congiuntura economico, politica, sindacale, vede una prevalenza netta di una visione del mondo sempre più autoritaria e di parte, e che proseguendo su questa china si stia imboccando una pericolosa strada senza ritorno: guerra, povertà sempre più diffusa, attacco allo statocome momento chiave del processo di privatizzazione, accesso alla sanità pubblica sempre più complesso".