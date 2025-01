Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: una Virtus tutta cuore piega il Baskonia 76-74

Bologna, 10 gennaio 2024 – L’emergenza infortunati non ferma laSegafredo Bologna che batte ilVitoria 76-74 al termine di un match con un finale degno del miglior thriller e ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro uscite di. Gli uomini di coach Dusko Ivanovic, orfani di Willn Clyburn, Tornike Shengelia, Ante Zizic e in ultimo anche di Rayjon Tucker – fermato prima del match da un risentimento –, sono stati protagonisti di una prestazione di grande carattere e solidità mentale: dopo aver chiuso il primo tempo in ritardo di una lunghezza, i felsinei si sono scatenati piazzando un 18-2 di parziale in una terza frazione dominata da una grande difesa e dalle giocate di Morgan (migliore tra i suoi con un bottino personale di 17 punti, 10 dei quali siglati proprio nello spicchio di gara dopo l’intervallo lungo).