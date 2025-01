Biccy.it - Alberto Matano bacchettato da Rettore: “Vecchio ci sarai tu”

Collegamento bislacco quello di ieri traa La Vita in Diretta e la sua fidata inviata Raffaella Longobardi che era nello studio di Ora O Mai Più con il conduttore Marco Liorni e le coach Donatellae Patty Pravo. Il noto giornalista nel presentare il ritorno dello show che fu di Amadeus ha detto che delle ‘vecchie glorie’ faranno da mentori a dei cantanti dimenticati: “Ma ora cambiamo argomento e parliamo di un bel programma. perché torna su Rai Uno in prima serata Ora O Mai Più. Uno show dove ci sono le vecchie glorie che fanno da coach a quegli artisti che hanno avuto una grande fortuna, ma che poi a un certo punto sono spariti nel cono d’ombra. Ecco Marco Liorni con Raffaella Longobardi e ci sono anche Patty Pravo con Donatella! Ma che bel quadro“.corretto da Donatella Tettore: “Citu! Io sono prima in classifica”.