Varriale, le accuse di una seconda donna: «Mi ha chiusa a chiave»

È attualmente a processo per stalkingNon si è ancora conclusa la vicenda che ha coinvolto il giornalista sportivo Enrico, a processo per stalking e lesioni. In questi mesi sono emerse diverse notizie e denunce da parte delle sue ex.Attualmente è stato sospeso dalla Rai e lui così ha portato l’azienda in tribunale. Per ora ha ammesso di aver colpito solo una delle donne. Intanto, ieri 9 gennaio, in tribunale ha parlato unache ha raccontato, come spiega Repubblica, di nuovi abusi«Mi ha dato uno schiaffo a piene mani che mi ha fatto cadere. Gli attacchi di panico sono cominciati dalla sera stessa. Quando volevo scappare e lui mi ha, ho iniziato ad avere questa sensazione. E ho capito che era panico: percepivo pericolo, soffocamento, tremore».Dal 2021, quando accaddero i fatti: «non riesco più a uscire da sola, non riesco più a farmi una passeggiata da sola, a camminare per strada, mi guardo sempre intorno.