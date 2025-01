Ilrestodelcarlino.it - Tragedia di Ancona, Lucia e Diego sono morti abbracciati

, 9 dicembre 2024 –durate fino a tarda sera le autopsie iniziate nel pomeriggio sui corpi diManfredi eDuca, la coppia fabrianese, entrambi 40enni, morta sabato in via Esino in un incidente stradale. Un accertamento lungo vista la complessità delle indagini che dovranno stabilire le cause della morte e quanto possa aver inciso l’urto subito dalla Bmw X3, guidata da un bidello di 61 anni, originario della provincia di Ascoli, che percorreva la strada in discesa per raggiungere l’Itis Volterra-Elia, la scuola di Torrette dove lavora. La Procura ha affidato gli esami autoptici al medico legale Loredana Buscemi. Dai primi esami autoptici emerge che l’uomo, medico del 118 a Perugia sia morto prima della moglie. Il suo corpo, trovato all’esterno della macchina, aveva dei segni da schiacciamento e investimento.