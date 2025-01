Lanazione.it - Teatro Nuovo, in scena il prossimo weekend la trilogia "Il Matto" con Massimiliano Loizzi

Pisa, 10 gennaio 2025 - Andrà invenerdì 17 gennaio, sabato 18 e domenica 19 aldi Pisa la triologia de "Il" che racconta fatti e fattacci della storia del Bel Paese con. Tre monologhi di satira di straordinario successo di critica e pubblico cheporta avanti dal 2015, con oltre 300 repliche in tutta Italia e più di 40.000 spettatori. Tre grandi spettacoli con una novità: se si assiste ai primi due il terzo è gratis. Basta presentarsi al botteghino con i biglietti del1 e2 e il3 domenica 19 gennaio alle ore 18, è in omaggio. Una bella opportunità per assistere a tutta ladi. Venerdì 17 gennaio alle 21: Il1. Il processo Pinelli e le morti di Stato. Un’inchiesta sulle morti di stato, un monologo a venti voci, una farsa tragicomica e grottesca, uno spettacolo dicivile sul sistema e sui cittadini al di sopra di ogni sospetto.