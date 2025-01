Quotidiano.net - Michela Giraud torna sul palco, la novità è la Lis

nei teatri e lo fa aprendo il 2025 a Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Quella di domenica 12 gennaio è la prima data nel capoluogo lombardo. Uno spettacolo – il titolo è ‘Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco’ - soldout che sarà replicato il giorno successivo, lunedì 13 gennaio. Con una particolarità: la presenza di un’interprete LIS che avrà il compito di rappresentare tutto lo spettacolo attraverso la lingua dei segni. Uno spettacolo, quindi, decisamente inclusivo. Per partecipare alla serata didel 13 gennaio al Teatro Lirico di Milano, ove sarà presente un'interprete LIS, è possibile acquistare il biglietto o richiedere l'adesione inviando una email a [email protected] con allegato il certificato rilasciato dalle strutture competenti.