Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas, Australian Open Opening Week in DIRETTA: si comincia dopo Alcaraz, non prima delle 9.00

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di esibizione dell’ing2025 tra Janniked il greco Stefanos. Il numero uno del mondo completa con un incrocio di lusso il suo percorso di avvicinamento alla difesa del titolo del primo Slam stagionale, in cui esordirà contro il cileno Nicolas Jarry., ventitreenne altoatesino, avvia il 2025aver siglato una strabiliante stagione ricca di successi culminata con la seconda Coppa Davis vinta con la maglia azzurra. Il numero uno del mondo dovrà subito scontare la pesante cambiale dei 2000 punti derivanti dal trionfo dell’2024, e saggia la sua condizione psicofisica partendo da due esibizioni. Due giorni fa l’italiano ha piegato in due parziali il padrone di casa Popyrin.