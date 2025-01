Amica.it - Incendi a Los Angeles, Harry e Meghan aprono le porte della loro casa di Montecito

Anche il principeMarkle scendono in campo per dare una mano a chi ha perso tutto nei terribiliche stanno devastando Lose la California meridionale.Stando a quanto riportato da People, i duchi di Sussex hanno aperto lelussuosa magione diad amici e persone care costretti a lasciare lecase. La villa è a 150 chilometri a nord di Los, nella contea di Santa Barbara, un’area al momento non minacciata dalle fiamme. Se la situazione dovesse cambiare, e i venti iniziassero a cambiare direzione, ancheperò potrebbero dover abbandonare la villa con i figli Archie e Lilibeth. GUARDA LE FOTOIl ritorno diMarkle su Instagram, il nuovo video di William e Kate e le altre foto royalsettimanascendono in campo per aiutareOltre a fornire un rifugio sicuro nellaresidenza, la coppia si è attivata anche tramite la fondazione no profit Archewell Foundation per individuare i modi più efficaci per sostenere le comunità colpite.