Il nuovo codice della strada fa paura, caccia agli alcoltest prima di guidare

Macerata, 10 gennaio 2025 – Il, in vigore dallo scorso 14 dicembre, ha introdotto norme più restrittive sul consumo di alcol da parte dei conducenti. E nelle farmacie maceratesi, da circa un mese, etilometri e alcol test monouso tramite saliva sono introvabili. “Non solo perché sono aumentate le richieste da parteclientela – spiega Luciano Diomedi, presidente dell’Ordine dei farmacistiprovincia di Macerata –, ma anche perché il “mercato” non era pronto, le aziende che producono i dispositivi non avevano considerato questa domanda. FarmacioaEtilTest Montemaggiori Giorgia Le richieste superano scorte e giacenze di magazzino delle farmacie. Noi possiamo richiedere i test o direttamente alle aziende o, giornalmente, ai distributori intermedi; ma non li ha nessuno.