Cultweb.it - Cosa vuol dire “Il dado è tratto”?

Leggi su Cultweb.it

Alea iacta est, in latino, Ilin italiano, è un’espressione che indica una decisione presa in modo irreversibile, un punto di non ritorno. Nell’antica Roma, ilera un oggetto utilizzato nei giochi d’azzardo e rappresentava il caso, il destino. Lanciare ilsignificava affidare il proprio futuro al caso, prendere una decisione irrevocabile.La frase viene attribuita a Giulio Cesare, che l’avrebbe pronunciata nel 49 a.C. , il 10 gennaio, mentre attraversava il fiume Rubicone con le sue legioni. Con questo gesto, Cesare sfidava apertamente le autorità romane. Il fiume Rubicone, infatti, situato nella provincia di Forlì-Cesena, era il confine tra la Gallia Cisalpina, che Cesare governava con ampi poteri, e l’Italia, territorio sotto iltto controllo del Senato romano.