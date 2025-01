Ilfattoquotidiano.it - Cosa sta bruciando in California e quanto conta la pessima gestione del territorio

Quando seguii il corso di Ecologia all’Università di Genova il prof. Enrico Martini fece una lezione sulle pinete impiantate nel periodo fascista. Ci spiegò che i pini non permettono la formazione di fitto sottobosco e favoriscono gli incendi, mentre la macchia mediterranea, tipica del nostro clima, è addirittura favorita dal fuoco, che innesca la germinazione dei semi. Dove il clima è mediterraneo, come in, la vegetazione è simile alla nostra macchia e viene chiamata chaparral: è il chaparral delladel sud, nei dintorni di Los Angeles, ad andare a fuoco in questi giorni. La stessa vegetazione si trova anche in Baja, in Messico.Nelladel sud ci sono moltissime abitazioni e, nei dintorni di Los Angeles, ci sono le ville delle star. Ildella Bajaè quasi deserto.