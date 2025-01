Laprimapagina.it - Catania. Calogero Michael Romano uccide Giuseppe Francesco Castiglione attuale fidanzato della sua ex

Una tragedia assurda e incomprensibile ha segnato due giovani vite, quella di, 21 anni, ucciso ieri pomeriggio in piazza Palestro a, e quella di, 20 anni, ora accusato di omicidio aggravato premeditato. Le famiglie di entrambi sono state distrutte dal dolore per un evento che lascia solo sgomento.In base alle indagini, la pista passionale è al centro del delitto., ex compagnofidanzata di, avrebbe affrontato la vittima in un’accesa lite nella piazza. Dopo un confronto animato, il giovane avrebbe impugnato una pistola calibro 6,35, esplodendo almeno sei colpi, cinque dei quali hanno colpitoalle spalle, ferendo organi vitali come polmoni e milza.Nonostante un delicato intervento chirurgico all’ospedale Garibaldi Centro,è morto venerdì mattina poco prima delle sei.