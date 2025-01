Ilrestodelcarlino.it - Cani e gatti in corsia per i pazienti oncologici dell’ospedale Rizzoli

Bologna, 10 gennaio 2024 – Arriva per la prima volta la pet therapy tra le corsie dell'Istituto Ortopedicodi Bologna. Il progetto, promosso da Agito (Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei) con la collaborazione dell’Associazione sportivo-dilettantistica ChiaraMilla, è rivolto prevalentemente a, bambini e adulti, ricoverati nel reparto di chirurgia vertebraledi Bologna. Il progetto Gli obiettivi e i benefici della Pet therapy “Il progetto porterà gioia e ridurrà lo stess” Il progetto Il nuovo anno porta con sé un’iniziativa significativa e innovativa per idella Struttura Complessa di Chirurgia Vertebrale, Clinica Ortopedica e Traumatologica III dell’Istitutodi Bologna, specializzata in ambito oncologico.