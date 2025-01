Ilgiorno.it - Alfabetizzazione mirata col progetto Tilab

Corsi di alfabetizzazioni specifici per stranieri mirati al tipo di lavoro che desiderano fare. E’ l’ultima novità deltriennale lodigiano “- Talent Innovation Lab. Competenze e formazione per il futuro“, l’iniziativa ambiziosa pensata per il rilancio della formazione professionale sul territorio, che vede come ente capofila il Centro di formazione professionale Calam e mette in rete altri quattro Cfp del territorio oltre all’ufficio di piano dell’ambito di Lodi e al Centro provinciale istruzione adulti (Cpia). Anche Provincia di Lodi, ufficio scolastico territoriale, Asst di Lodi, Informagiovani del Comune di Lodi e le associazioni di categoria del territorio sono coinvolte nell’iniziativa. Ora il Cpia di Lodi propone nuovi modelli di formazione: corsi dispecifici a seconda dei settori professionali.