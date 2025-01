Zonawrestling.net - AEW: I Von Erich messi sotto contratto, Ross e Marshall entrano ufficialmente nel roster

L’annuncio deErichRoss e Marshall Von Erich hannofirmato con la All Elite Wrestling. I lottatori di terza generazione hanno annunciato la notizia durante un recente episodio del loro podcast “Claw Pod”. “Oggi, in questo giorno, possiamo direche Ross e Marshall Von Erich sonocon la AEW”, hanno dichiarato i fratelli.Il presente nella ROHI Von Erich, noti per il loro stile di lotta che unisce l’old school a elementi moderni, sono attualmente campioni nella Ring of Honor, dove detengono i Titoli Trios ROH insieme a Dustin Rhodes. La firma con la AEW è un po’ il premio al buon lavoro svolto in questi mesi da campioni trios nella Ring of Honor, l’altra compagnia guidata da Tony Khan. I due fratelli si sono fatti strada con una lunga gavetta, lavorando in Pro Wrestling Noah per i primi anni della carriera, passando per TNA e soprattutto Major League Wrestling.