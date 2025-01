Inter-news.it - Zazzaroni: «Bravo il Milan, ma l’Inter ha buttato la vittoria!»

Leggi su Inter-news.it

Ivannon nega la bravura di Sergio Conceicao, ma per la finale di Supercoppa Italiana tra Inter eutilizza un’altra chiave di lettura su TMW Radio. MERITI E NON –ha perso per 3-2 la finale di Supercoppa Italiana contro il. Già questo dovrebbe raccontare molto di ciò che non è andato in Arabia Saudita, ma non basta. I nerazzurri vincevano 2-0 dopo cinque minuti del secondo tempo e sono stati capaci di farsi rimontare perdendo nei minuti di recupero. Ancora una volta le reti subite sono arrivate nell’ultimo quarto d’ora del match, come accaduto spesso in questa stagione. Oltre al danno le beffe, come l’infortunio di Hakan Calhanoglu.Inter-condanna una parte!CHIAVE DI LETTURA – Per questo motivo Ivanlegge diversamente la partita: «L’impatto emotivo di Conceicao c’è stato, è un allenatore emotivo alla Simeone.