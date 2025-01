Ilgiorno.it - Viaggio e magia. Se ne parla al Sutermeister

Archeologia in: ripartono i giovedì del Museo tra itinerari, storie e aneddoti. Dal 16 gennaio torna I Giovedì del Museo, l’appuntamento culturale organizzato dall’amministrazione comunale e dal Museo Civico Guido, in collaborazione con la cooperativa sociale Stripes. L’edizione 2025 avrà come filo conduttore l’esperienza del, esplorata attraverso una serie di conferenze che spazieranno tra l’antico e il contemporaneo. Il ciclo di incontri si aprirà giovedì 16 gennaio alle 21, presso Palazzo Leone da Perego, con la conferenza intitolata Ilindimenticabile – Dame in Grand Tour, tenuta da Giulia Tremolada. Questo primo appuntamento si concentrerà sul Grand Tour, ilformativo per eccellenza nell’Europa del Sette e Ottocento. Meta prediletta era l’Italia, dove gli aristocratici europei si immergevano nelle ricchezze paesaggistiche, storiche, archeologiche, culinarie e artistiche del paese.