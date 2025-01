Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-01-2025 ore 15:10

dailynews radiogiornale 9 gennaio da Giuliano Ferrigno spaziali informazione non ho mai pensato in 21 giorni che sarei stata a casa oggi Grazie così Cecilia sala nel suo primo posto su X dopo il rilascio dalla prigione di evin a Tirana postando la fotografia di quando scende dalla scaletta dell’aereo abbraccia il compagno di allenarmi Ari verrà trasmessa in procuraun’informativa con il verbale di audizione di Cecilia sala sentita ieri dai carabinieri del Ros Per alcune ore all’aeroporto di Ciampino dopo il ritorno dall’ Iran quando l’incartamento sarà a disposizione di Piero Piazzale Clodio si valuterà l’eventuale apertura di un fascicolo d’indagine in base a quanto contenuto nella informativa economica di infrazione nell’area euro avverso una stabilizzazione durevole intorno all’obiettivo del 2% è meglio termine lo scrive la bici è nel bollettino un amico su fermandosi tu rischi per la crescita economica che sono orientati verso il basso infatti anche se l’economia dell’area Euro è cresciuta più delle previsto nel terzo trimestre dello 0,4% dai dati più recenti e mezzo è una perdita di slancio sempre secondo la bici è lo spread in Italia in calo Grazie un milione clima di fiducia che ha caratterizzato le altezze relative al bilancio tra PC e deciderà nei prossimi mesi sui tassi di interesse di volta in volta in riunione alla luce dei dati economici finanziari più recenti Oppure vogliamo a Los Angeles e nessun italiano è rimasto ferito coinvolto le situazioni gravi per l’incolumità Fisica negli incendi non sottolinea la console generale d’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini parlando con Lanza abbiamodei nostri concittadini che hanno perso la casa danneggiata o distrutta Dalle fiamme o che sono stati evacuati Ma nessuno ci risulta ferito l’attore Billy Crystal e Paris Hilton sono tra le dita che hanno perso la casa né devastanti incendi che hanno interessato la zona di Los Angeles e di Malibu mi dici Ci sono stati distrutti da 6 distinti gli incendi che hanno interessato la città Ei suoi dintorni punteggiato dalle ville delle star del cinema in chiusura torniamo in Italia nuovo marito di Papa Francesco nel discorso al corpo diplomatico letto dal suo collaboratore sottolinea che salgono a diplomazia della speranza di fronte alla sempre più concreta minaccia di una guerra mondiale dice Cesco la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti compresi gli interlocutori considerati più scomodi E questa l’unica via per spezzare le catene di odio e vendetta che imprigionano e per disinnescare dell’egoismo dell’orgoglio della superbia umana che sono concludere Bergoglio la radice di ogni volontà belligerante che distrugge era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima lezione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa