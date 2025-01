Thesocialpost.it - Sorteggio Australian Open, Sinner può sorridere. Il tabellone degli italiani

Jannikinizierà la sua campagna per difendere il titolo aglisfidando il cileno Nicolas Jarry al primo turno del torneo maschile. Jannik può, perché Alcaraz, Djokovic e Zverev si trovano dall’altra parte dele sarà impossibile un incrocio con loro sino alla finale.Il, tenutosi oggi a Melbourne, ha dunque sorriso al nostro atleta. Il numero 1 del mondo e campione in carica, al primo turno, sarà opposto al numero 34 del ranking. I due si sono affrontati in passato in due occasioni, con un bilancio in equilibrio: una vittoria ciascuno. Jarry si impose sull’erba di ‘s-Hertogenbosch nel 2019, mentretrionfò sul cemento di Pechino nel 2024.Il possibile percorso diSuperato l’ostacolo Jarry, il 23enne di Sesto Pusteria potrebbe trovare al secondo turno il giapponese Taro Daniel o la wild carda Tristan Schoolkate.