SNAI – Serie A | Lazio con il Como per ripartire 1 a 175 Derby bianconero Milan per la conferma col Cagliari

Liberoquotidiano.it - SNAI – Serie A: Lazio con il Como per ripartire, «1» a 1,75 Derby bianconero, Milan per la conferma col Cagliari

- La prima giornata di ritorno si apre all'olimpico, con i biancocelesti che devono riscattare la sconfitta nel. Napoli (1,22) e Inter (1,27) rasoterra con Verona e Veneziao, 9 gennaio – Dopo la Supercoppa vinta dalin Arabia Saudita, laA riprende a pieno regime in attesa dei recuperi della prossima settimana. E riprende con l'impegno di una delle squadre uscite deluse dal primo weekend del 2025: la, che dopo aver perso ilcon la Roma ospita il. Almeno secondo le quotesembrano esserci tutti i presupposti per un pronto riscatto dei biancocelesti, favoriti a 1,75. Per il pareggio si sale a 3,60; la quota per il successo delsi arrampica invece a 4,50.di Torino Il sabato di campionato si aprirà con l'Atalanta in trasferta a Udine. I nerazzurri sono secondi a -3 dal Napoli ma hanno una partita in meno e, vincendo in Friuli, aggancerebbero comunque la vetta.