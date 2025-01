Ilrestodelcarlino.it - Segregata e violentata nel garage: “La sentivo urlare, chiedeva aiuto”

Reggio Emilia, 9 gennaio 2025 – “Ho sentito una donna, poi il rumore delle botte. Ho chiamato subito la polizia di Stato”. Non appena ha capito che si stava consumando un’aggressione nel cuore della notte, lui, un 22 reggiano, studente universitario, ha avuto uno slancio immediato di generosità e di senso civico, dando un contributo fondamentale perché la questura intervenisse subito neldi via Melato al civico 11, dove una giovane nigeriana ha segnalato di aver subito una violenza sessuale nelle prime ore del 27 dicembre. “Erano circa le 3 di notte ed ero appena rientrato nella casa dei miei genitori: mi stavo preparando qualcosa da mangiare, quand’ho sentito urla femminili venire dall’esterno – racconta il giovane –. Da quel che ho capito, inizialmente la donna sembrava stesse provocando i suoi aggressori, dicendo loro in italiano: ’Allora picchiatemi’.