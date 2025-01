Ilrestodelcarlino.it - Odio omofobo per il Summer Pride, insulti sul web: “Siete spazzatura”. In due finiscono a processo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 9 gennaio 2025 – Avevano definito gli organizzatori del Rimini“dei sadici” e “immondizia”, arrivando persino ad affermare di “capire” le ragioni di Adolf Hitler. Nel 2017, una pioggia diomofobi si era riversata sull’Arcigay di Rimini e sul suo presidente Marco Tonti, alla vigilia della seconda edizione del, il grande corteo per i diritti delle persone Lgbtq+ che, a fine luglio, aveva richiamato sul lungomare quasi 20mila persone. 04-08-2024 Guy- associazioni Arci gay e Arci lesbica in piazza per il solito carnevale carnevalata arcobaleno - Una giornata di festa per l’intera città, che però non era andata giù ad una donna riccionese di 75 anni e ad un riminese di 58 anni, che si erano fiondati su Facebook per sfogare il loro risentimento con dei messaggi dai contenuti velenosi e dalla chiara ispirazione omofoba.