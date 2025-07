Star trek e la dura realtà di una carriera nella flotta stellare

star trek e il suo approccio innovativo alla violenza nei nuovi fumetti “Red Shirts”. Il franchise di Star Trek sta affrontando un aspetto inedito e più crudo della sua narrazione attraverso la nuova serie a fumetti Red Shirts, pubblicata da IDW Publishing. Questa produzione propone una visione più realistica e sanguinaria delle missioni spaziali, andando oltre i limiti tradizionali del genere. una rappresentazione più realistica della vita dei membri di starfleet. Red Shirts #1, scritto da Christopher Cantwell con illustrazioni di Megan Levens, si apre con una scena scioccante: un ufficiale di nome Ensign Miller viene brutalmente aggredito da un Mugato, alieno noto per la sua ferocia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Star trek e la dura realtà di una carriera nella flotta stellare

