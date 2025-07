broni lite notturna fuori dalla discoteca un 18enne finisce in ospedale

Broni, 13 luglio 2025 – Lite notturna tra giovani fuori dalla discoteca. Un ragazzo di 18 anni è finito in ospedale, per le conseguenze di una scazzottata scoppiata quando erano circa le 2.30 di oggi, domenica 13 luglio, in strada, nella zona delle Fonti di Recoaro a Broni. Per fortuna le sue condizioni sono poi risultate meno gravi di quanto si era temuto inizialmente: trasportato con l' ambulanza in codice giallo, all'arrivo al pronto soccorso è stato medicato ed è stato poi dimesso con una prognosi di 5 giorni, per quelle che sembrerebbero le conseguenze di un pugno al volto. Carabinieri di Stradella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

